Оккупанты не дают выезжать из Херсонской области: вводят систему пропусков

Российские оккупанты хотят сократить возможность уехать из Херсонской области. Для этого они начали вводить систему пропусков.

Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Россияне не хотят, чтобы местное население выезжало на подконтрольную Украине территорию.

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В Херсонской области россияне внедряют систему пропусков, чтобы сократить возможности уехать из области,

– рассказал Юрий Соболевский.

Какая ситуация в Херсонской области

Жители временно оккупированных территорий Херсонской области не поддерживают захватчиков и показывают проукраинские настроения. Они каждый день доказывают, что россияне зря пришли на чужую для себя землю. Вооруженные Силы Украины активно работают над тем, чтобы отбросить оккупантов из Херсона.

"Местные продолжают отстаивать позицию и доказывать, что Херсон – это Украина, а они – украинцы. Несмотря на террор и запреты, смелые люди разрушают планы врага благодаря своим убеждениям и устойчивости позиций", – рассказали в оперативном командовании "Юг".

16 мая жители Херсона сообщали о взрывах и большом "облаке" черного дыма, которое было видно из всех районов города. Официально так и не сообщили, от чего произошло возгорание.

Также в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что украинские военные успешно атаковали позиции оккупантов в Херсонской области. Удалось уничтожить полевой склад боеприпасов возле населенного пункта Давидов Брод, расположенный вблизи границ Николаевской и Херсонской областей. А раньше защитники уже в 20-е ударили по оккупантам в знаменитой Чернобаевке.

Россияне ужасно относятся к местному населению Херсона. По словам представителя комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского, оккупанты совершают те же зверства, которые ранее фиксировали на Киевщине и других временно оккупированных территориях: они похищают людей, истязают их, насилуют женщин.

Вениславский верит, что в 2022 году ВСУ обязательно освободят Херсонщину. Оккупантам там нечего делать, потому что местные хотят жить в Украине.

Как сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова, в Херсонской области может произойти гуманитарная катастрофа. К примеру, только в Херсоне запасов медикаментов осталось всего на 2 недели.

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