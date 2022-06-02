Оккупанты не дали вывезти зеленым коридором ни одного ребенка из Херсонской области

Российские захватчики продолжают удерживать в заложниках людей на временно оккупированной Херсонской области. Хуже всего то, что они зелеными коридорами не позволили вывезти даже детей.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВ Геннадий Лагута. Он подчеркнул, что власти Украины делали все возможное для того, чтобы вывезти хотя бы детей, но и этого оккупанты не разрешили.

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Трудная ситуация с детьми, находящимися в интернатах

Поскольку российские военные не разрешали выехать из области взрослым, то местные власти возлагали надежды на то, что не будет ограничений с детьми. Особенно острой была необходимость вывоза находящихся в интернатах подопечных. Но и этого сделать не удалось.

Знаю точно, и могу ответственно заявить: там не дали вывезти ни одного ребенка из Херсонской области. Даже для детишек не дали,

– подчеркнул Лагута.

В то же время он отметил, что сложна ситуация в интернате в Олешках. Глава ОВА отметил, что там находятся дети, нуждающиеся в особом уходе. А все потому, что подопечные этого учебного заведения с инвалидностью.

Он добавил, что попытки вывезти детей из херсонского, новокаховского и каховского интернатов тоже не увенчались успехом. Геннадий Лагута не знает точно, не вывезли ли их принудительно, например, в Крым. Соответствующей информации у него, к сожалению, нет.

В своем ночном обращении от 1 июня Владимир Зеленский поднял тему принудительной депортации . Он подчеркнул, что страна-агрессорка намеренно вывозит наших земляков из страны. Это делается для того, чтобы они забыли родное государство и не могли возвратиться.

Война России против Украины уносит детские жизни

К сожалению, российские военные не только держат заложники или депортируют украинских детей. Они еще цинично их убивают. Известно, что с начала российской агрессии погиб 261 ребенок и еще 460 получили ранения .

Области, в которых дети пострадали от войны

Донецкая – 184;

Киевская – 116 и город Киев – 16;

Харьковская – 112;

Черниговская – 68;

Луганская и Херсонская – по 52;

Николаевская – 47;

Запорожская – 29;

Сумская – 17;

Житомирская – 15.

Кроме того, разрушения испытывают учебные заведения. С начала войны уничтожено 1938 учебных заведений. К сожалению, 182 из них полностью разрушены.

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