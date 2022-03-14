Оккупанты не дали жителям Мелитополя выйти на митинг – СМИ

14 марта 2022 , 18:24
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Источник:

"Громадське Радіо"

Как сообщают очевидцы, 14 марта российские оккупанты оцепили центральную площадь Мелитополя и не дали жителям выйти на митинг.

Об этом в комментарии "Громадському Радіо" рассказали жители Мелитополя.

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Кроме прямых угроз и запугивания, оккупанты похитили и увезли в неизвестном направлении двух украинских активистов.

Митинги в Мелитополе: что известно

  • В Мелитополе ежедневно проходят митинги жителей против российской оккупации.
  • 13 марта автомобили оккупантов с громкоговорителями разъезжали по городу и транслировали сообщения с запретом общественных собраний. Жители на дорогах напомнили оккупантам об известном маршруте движения.
  • 11 марта российские оккупанты похитили мэра города Ивана Федорова. По словам президента Владимира Зеленского, Федорова пытают в подвале, чтобы он на видео выразил поддержку российской оккупации.
  • 12 марта на митинге мирных жителей против похищения мэра, российские оккупанты похитили координатора протестных акций Ольгу Гайсумову.

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Автор: Юлія Бабич