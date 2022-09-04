У Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – постоянные бои: враг не может прорвать оборону ВСУ

4 сентября 2022 , 09:42
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Источник:

Сергей Гайдай

Украинские военные сдерживают оккупантов в Луганской области, которую россияне практически полностью захватили. Российская армия не может прорвать оборону ВСУ возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Самые тяжелые бои продолжаются на направлении Бахмута

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что почти вся Луганская область под временным контролем россиян.

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Он рассказал, что в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода продолжаются бои. По словам Гайдая, российская армия не может там прорвать линию обороны украинских защитников.

В то же время глава Луганской ОВА отметил, что самые тяжелые бои продолжаются в направлении Бахмута.

Также Гайдай сообщил о решении Генштаба ВСУ держать в определенной тайне информацию о боях, идущих по всей линии фронта. Как сказал глава Луганской ОВА, информация о проведении боевых действий может повредить обороне, наступлению или контрнаступлению.

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Автор: Михайло Гема