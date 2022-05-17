Оккупанты не могут в Украине без спиртного и часто не могут выполнять приказы, – Цымбалюк
Источник:фейсбук Романа Цымбалюка
О "мощности второй армии мира" известно уже всем. Впрочем, кажется, "под градусом" на военные преступления легче идти.
Оккупанты не могут в Украине без спиртного
Военнослужащие вооруженных сил России уже не могут обойтись без алкоголя на территории Украины. Об этом написал украинский журналист Роман Цымбалюк.
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Как отмечают сами военнослужащие ВС России, "невозможно быть трезвым в этом ужасе", поэтому когда это возможно, они злоупотребляют алкоголем,
– заявил Цымбалюк.
Он подчеркнул, что этот факт не приносит пользы боеспособности российских подразделений, поскольку часто оккупанты просто не способны выполнять приказы. Кроме того, изучаются случаи правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.
Так, по словам журналиста, 14 мая, после одной из "встреч", двое российских военнослужащих в Луганской области решили выяснить отношения с применением огнестрельного оружия. В результате – один тяжело ранен, а другой под стражей.
Потери оккупантов за 16 мая
Украинские защитники в зоне Операции Объединенных Сил за сутки отбили в общей сложности 11 атак оккупантов. Нашим военным при этом удалось уничтожить:
- 1 зенитный ракетный комплекс "Тор";
- 5 вражеских танков;
- 6 артиллерийских систем, из них 3 – реактивные системы залпового огня;
- 12 единиц боевой бронированной техники;
- 1 автомобиль российских оккупантов.
Тем временем в оперативно-тактическом командовании "Восток" сообщили, что на Востоке Украины нашим защитникам и защитницам в течение 16 мая удалось нанести оккупантам такие боевые потери:
- личного состава – до 178 российских оккупантов;
- 5 танков;
- 7 боевых машин пехоты;
- 2 бронетранспортера;
- 2 боевые бронированные машины;
- 3 реактивные системы залпового огня;
- 1 артиллерийская система;
- 2 миномета;
- 5 тяжелых артиллерийских тягачей;
- 1 беспилотный летательный аппарат.
Напомним, по состоянию на 16 мая Россия потеряла в войне против Украины уже 27 400 военных.
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