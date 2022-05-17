Оккупанты не могут в Украине без спиртного и часто не могут выполнять приказы, – Цымбалюк

О "мощности второй армии мира" известно уже всем. Впрочем, кажется, "под градусом" на военные преступления легче идти.

Оккупанты не могут в Украине без спиртного

Военнослужащие вооруженных сил России уже не могут обойтись без алкоголя на территории Украины. Об этом написал украинский журналист Роман Цымбалюк.

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Как отмечают сами военнослужащие ВС России, "невозможно быть трезвым в этом ужасе", поэтому когда это возможно, они злоупотребляют алкоголем,

– заявил Цымбалюк.

Он подчеркнул, что этот факт не приносит пользы боеспособности российских подразделений, поскольку часто оккупанты просто не способны выполнять приказы. Кроме того, изучаются случаи правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

Так, по словам журналиста, 14 мая, после одной из "встреч", двое российских военнослужащих в Луганской области решили выяснить отношения с применением огнестрельного оружия. В результате – один тяжело ранен, а другой под стражей.

Потери оккупантов за 16 мая

Украинские защитники в зоне Операции Объединенных Сил за сутки отбили в общей сложности 11 атак оккупантов. Нашим военным при этом удалось уничтожить:

1 зенитный ракетный комплекс "Тор";

5 вражеских танков;

6 артиллерийских систем, из них 3 – реактивные системы залпового огня;

12 единиц боевой бронированной техники;

1 автомобиль российских оккупантов.

Тем временем в оперативно-тактическом командовании "Восток" сообщили, что на Востоке Украины нашим защитникам и защитницам в течение 16 мая удалось нанести оккупантам такие боевые потери:

личного состава – до 178 российских оккупантов;

5 танков;

7 боевых машин пехоты;

2 бронетранспортера;

2 боевые бронированные машины;

3 реактивные системы залпового огня;

1 артиллерийская система;

2 миномета;

5 тяжелых артиллерийских тягачей;

1 беспилотный летательный аппарат.

Напомним, по состоянию на 16 мая Россия потеряла в войне против Украины уже 27 400 военных.

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