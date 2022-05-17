Оккупанты не могут в Украине без спиртного и часто не могут выполнять приказы, – Цымбалюк

17 мая 2022 , 01:26
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Источник:

фейсбук Романа Цымбалюка

О "мощности второй армии мира" известно уже всем. Впрочем, кажется, "под градусом" на военные преступления легче идти.

Оккупанты не могут в Украине без спиртного

Военнослужащие вооруженных сил России уже не могут обойтись без алкоголя на территории Украины. Об этом написал украинский журналист Роман Цымбалюк.

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Как отмечают сами военнослужащие ВС России, "невозможно быть трезвым в этом ужасе", поэтому когда это возможно, они злоупотребляют алкоголем,
  заявил Цымбалюк.

Он подчеркнул, что этот факт не приносит пользы боеспособности российских подразделений, поскольку часто оккупанты просто не способны выполнять приказы. Кроме того, изучаются случаи правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

Так, по словам журналиста, 14 мая, после одной из "встреч", двое российских военнослужащих в Луганской области решили выяснить отношения с применением огнестрельного оружия. В результате –   один тяжело ранен, а другой под стражей.

Потери оккупантов за 16 мая

Украинские защитники в зоне Операции Объединенных Сил за сутки отбили в общей сложности 11 атак оккупантов. Нашим военным при этом удалось уничтожить:

  • 1 зенитный ракетный комплекс "Тор";
  • 5 вражеских танков;
  • 6 артиллерийских систем, из них 3 – реактивные системы залпового огня;
  • 12 единиц боевой бронированной техники;
  • 1 автомобиль российских оккупантов.

Тем временем в оперативно-тактическом командовании "Восток" сообщили, что на Востоке Украины нашим защитникам и защитницам в течение 16 мая удалось нанести оккупантам такие боевые потери:

  • личного состава – до 178 российских оккупантов;
  • 5 танков;
  • 7 боевых машин пехоты;
  • 2 бронетранспортера;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 3 реактивные системы залпового огня;
  • 1 артиллерийская система;
  • 2 миномета;
  • 5 тяжелых артиллерийских тягачей;
  • 1 беспилотный летательный аппарат.

Напомним, по состоянию на 16 мая Россия потеряла в войне против Украины уже 27 400 военных.

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Автор: Марта Касіянчук