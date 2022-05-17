Окупанти не можуть в Україні без спиртного

Стало відомо, що військовослужбовці збройних сил Росії вже не можуть обійтися без алкоголю на території України. Про це написав український журналіст Роман Цимбалюк.

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Як зазначають самі військовослужбовці ЗС Росії, "неможливо бути тверезим в цьому жахітті", тому коли це можливо, вони зловживають алкоголем,

– заявив Цимбалюк.

Він підкреслив, що цей факт не приносить користь боєздатності російських підрозділів, оскільки часто окупаннти просто не здатні виконувати накази. Крім того, наразі вивчаються випадки правопорушень у стані алкогольного сп'яніння.

Так, за словами журналіста, 14 травня, після однієї з "зустрічей", двоє російських військовослужбовців на Луганщині вирішили з'ясувати стосунки із застосуванням вогнепальної зброї. У результаті – один важко поранений, а інший під вартою.

Втрати окупантів за 16 травня

Українські захисники у зоні Операції Об'єднаних Сил за добу відбили загалом 11 атак окупантів. Нашим військовим при цьому вдалось знищити:

1 зенітний ракетний комплекс "Тор";

5 ворожих танків;

6 артилерійських систем, з них 3 – реактивні системи залпового вогню;

12 одиниць бойової броньованої техніки;

1 автомобіль російських окупантів.

Тим часом в оперативно-тактичному командуванні "Схід" повідомили, що на Сході України нашим захисникам та захисницям протягом 16 травня вдалось завдати окупантам таких бойових втрат:

особового складу – до 178 російських окупантів;

5 танків;

7 бойових машин піхоти;

2 бронетранспортери;

2 бойові броньовані машини;

3 реактивні системи залпового вогню;

1 артилерійська систему;

2 міномети;

5 важких артилерійських тягачів;

1 безпілотний літальний апарат.

Нагадаємо, станом на 16 травня, Росія втратила у війні проти України уже 27 400 військових.

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