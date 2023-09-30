Оккупанты ночью ударили по Краматорску ракетами: есть пострадавший и разрушения

В ночь на 30 сентября россияне атаковали территорию Украины не только ударными дронами "Шахед", но и ракетами. Так, враг нанес ракетный удар по Краматорску Донецкой области.

Как сообщили в городской военной администрации, Россия нанесла 2 ракетных удара по городу. Известно по меньшей мере об одном раненом человеке.

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Ударили по общежитию и автостоянке

В ночь на 30 сентября войска России нанесли 2 ракетных удара по Краматорску. В настоящее время идет ликвидация последствий террористической атаки россиян.

Повреждена автостоянка с 20 авто и общежитие. Один человек ранен,

– говорится в сообщении.

В МВД показали последствия обстрелов Краматорска в Донецкой области.

Донетчина после удара / Фото МВД Украины

Донецкая область находится под постоянными обстрелами врага. Так, в Донецкой ОВА сообщили, что в течение суток 28 – 29 сентября россияне нанесли 21 удар по гражданскому населению области. Полиция собрала доказательства военных преступлений. Всего враг атаковал 12 населенных пунктов: города Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Северск, Часов Яр, поселки Курдюмовка, Нью-Йорк, Петровка, села Белая Гора, Константинополь, Стенки.

Для террористических ударов по населению враг применил авиабомбы "КАБ-500", "КАБ-250", "КАБ-100", ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерию, минометы.

"Поврежден 41 гражданский объект – 29 жилых домов, АЗС, магазин, кафе, училище, предприятие, ангары, комбайн, автомобиль, трансформатор. По Константиновке оккупанты ударили тремя управляемыми авиабомбами "ФАБ", ранили трех человек. Повреждены 5 многоэтажных домов, не менее 6 частных домов, кафе, магазин. Кроме того, после полуночи российские войска нанесли по городу удар ракетой "С-300". Разрушения испытали склады, здание коммунального хозяйства", – сообщили в Донецкой ОВА.

В Краматорске неразорванная ракета застряла в дороге

Россияне 2 сентября нанесли ракетный удар по Краматорску. Враг использовал для циничной атаки реактивную систему залпового огня.

Известно, что одна ракета не разорвалась и застряла посреди дороги. Еще один неразорванный снаряд попал в дом – ракета пробила крышу двухэтажки и застряла на кухне первого этажа.

Один из российских снарядов попал в местное кладбище в Краматорске. Взрывной волной вывернуло могилы на кладбище.

Во время атаки 2 сентября чудом обошлось без погибших и пострадавших.