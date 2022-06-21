Оккупанты ночью уничтожили школу в Авдеевке: обстреляли ее снарядами из "Града" с магниевым зарядом
Источник:Донецкая ОГА
Ночью российские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке из реактивной системы залпового огня "Град" с магниевым зарядом.
Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко. По его словам, это уже третья школа, уничтоженная россиянами в этом городе. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около 200 школ.
Внимание На Славянском направлении, возле Богородичного и Долины, ВСУ остановили штурм оккупантов
Авдеевка. Школа номер 6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом. Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ,
– отметил Кириленко.
Он подчеркнул, что несмотря на адскую пропаганду об "освобождении" и "денацификации", правда заключается в том, что россияне пришли на нашу землю уничтожать и убивать.
Оккупанты "Градами" обстреляли школу в Авдеевке / Фото Донецкая ОВА
Ситуация в Донецкой области
На Донбассе российские войска сосредотачивают основные усилия на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Там ведутся самые жестокие бои за украинскую землю.
По оперативным данным Генштаба, на Авдеевском направлении захватчики нанесли авиаудар в районе Нью-Йорка, обстреляли гражданскую инфраструктуру вблизи Очеретиного, Авдеевки, Каменки, Нетайлового, Никольского и Орехового.
Украинские военные имеют успех на Славянском направлении. Они остановили штурм россиян у Богородичного и Долины.
Враг вел наступление на районы Николаевки, Вершины и Семигорья. Сейчас там продолжаются бои. Оккупанты били по гражданской инфраструктуре вблизи Покровского, Николаевки, а также Белогоровки.
Не удалась россиянам попытка штурма близ Марьинки, на Кураховском направлении. Наши военные дали достойный отпор, так что оккупантам пришлось сбежать с поля боя.
За сутки украинским защитникам удалось уничтожить 106 российских оккупантов и немало вражеской техники.
Также в Донецкой области россияне обстреляли больницу, исправительную колонию и жилые дома: смотрите видео