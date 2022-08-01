Цинизму нет предела: оккупанты планируют провести рок-концерт на "Азовстали"

19:59

Завод "Азовсталь" в Мариуполе стал символом несокрушимости украинских военных, которые в меньшинстве сдерживали превосходящие силы врага. Теперь на "Азовстале", где погибали украинские защитники, оккупанты хотят устроить праздник на костях.