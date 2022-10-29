"Ворвались и забрали все оборудование": россияне обокрали клинику в Северодонецке

Врач-офтальмолог Вадима Водяник был вынужден покинуть Северодонецк, чтобы спасти жизнь себе и родным. Он рассказал, как оккупанты обокрали его клинику.

В Северодонецке у мужчины была собственная клиника, где работала почти вся его семья. Его бизнес постепенно набирал обороты, увеличивался коллектив и открывались новые филиалы в области.

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Оккупанты обокрали клинику в Северодонецке

Вадим переехал в Ивано-Франковск. Там он решил продлить свое дело и открыть частную клинику. Мужчина рассказал, что оборудование из больницы в Северодонецке его перевезти не удалось. Несколько аппаратов он успел забрать.

Для того чтобы вывозить, нужно было его разобрать, специальные ключи, инженеры… Сложить аккуратно и тогда вывозить. А так, чтобы набросать и привезти металлолом… Мне было жалко. А потом мне сказали, что россияне обокрали клинику. Приехала какая-то машина, оккупанты ворвались в клинику и вывезли все в сторону Луганска. Поэтому нам пришлось начинать все с нуля, покупать оборудование,

– рассказал мужчина.

Когда удастся освободить Северодонецк

Военный эксперт объяснил, когда нашим защитникам удастся освободить Северодонецк. Он убежден, что у ВСУ есть перспективы, чтобы уже зимой освободить оккупированный город.

Отмечают, что освобождение Северодонецка зависит от обстоятельств и условий, которые позволят нашим бойцам эффективно провести операцию по деоккупации населенного пункта.

2 октября украинские защитники провели полную зачистку Лимана от российских оккупантов. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что эта операция позволила ВСУ выйти сразу на несколько направлений.

Пропагандисты продолжают изменять свои сюжеты об "освобождении" Северодонецка. Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты опубликовали видео, на котором показали, как жители захваченного города якобы радуются гумпомощи от России, а именно – сосискам в тесте.

В июне 2022 года российские войска захватили украинский город Северодонецк, скорее то, что от него осталось. За 4 месяца боев Северодонецк был полностью разрушен оккупантами и фактически стерт с лица Земли.

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