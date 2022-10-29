"Ворвались и забрали все оборудование": россияне обокрали клинику в Северодонецке

29 октября 2022 , 09:44
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Врач-офтальмолог Вадима Водяник был вынужден покинуть Северодонецк, чтобы спасти жизнь себе и родным. Он рассказал, как оккупанты обокрали его клинику.

В Северодонецке у мужчины была собственная клиника, где работала почти вся его семья. Его бизнес постепенно набирал обороты, увеличивался коллектив и открывались новые филиалы в области.

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Оккупанты обокрали клинику в Северодонецке

Вадим переехал в Ивано-Франковск. Там он решил продлить свое дело и открыть частную клинику. Мужчина рассказал, что оборудование из больницы в Северодонецке его перевезти не удалось. Несколько аппаратов он успел забрать.

Для того чтобы вывозить, нужно было его разобрать, специальные ключи, инженеры… Сложить аккуратно и тогда вывозить. А так, чтобы набросать и привезти металлолом… Мне было жалко. А потом мне сказали, что россияне обокрали клинику. Приехала какая-то машина, оккупанты ворвались в клинику и вывезли все в сторону Луганска. Поэтому нам пришлось начинать все с нуля, покупать оборудование,
– рассказал мужчина.

Обратите внимание! В июне 2022 года российские войска захватили украинский город Северодонецк, скорее то, что от него осталось. За 4 месяца боев Северодонецк был полностью разрушен оккупантами и фактически стерт с лица Земли.

Когда удастся освободить Северодонецк

  • Военный эксперт объяснил, когда нашим защитникам удастся освободить Северодонецк. Он убежден, что у ВСУ есть перспективы, чтобы уже зимой освободить оккупированный город.
  • Отмечают, что освобождение Северодонецка зависит от обстоятельств и условий, которые позволят нашим бойцам эффективно провести операцию по деоккупации населенного пункта.
  • 2 октября украинские защитники провели полную зачистку Лимана от российских оккупантов. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что эта операция позволила ВСУ выйти сразу на несколько направлений.
  • Пропагандисты продолжают изменять свои сюжеты об "освобождении" Северодонецка. Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты опубликовали видео, на котором показали, как жители захваченного города якобы радуются гумпомощи от России, а именно – сосискам в тесте.

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Автор: Дарина Жданович