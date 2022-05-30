Оккупанты обстреливают Николаев из артиллерии: в городе раздаются взрывы

30 мая 2022 , 17:57
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Источник:

телеграмм Сенькевич Online

Россияне продолжают топить по Николаеву. Ни о каких штурмовых действиях речь не идет, враг обстреливает мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Николаев снова оказался под огнем русских оккупантов. Враг наносит городу тяжелые удары с помощью своей артиллерии.

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В Николаеве слышны взрывы


Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська