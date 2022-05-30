Оккупанты обстреливают Николаев из артиллерии: в городе раздаются взрывы
30 мая 2022 , 17:57Читати новину українською
Источник:телеграмм Сенькевич Online
Россияне продолжают топить по Николаеву. Ни о каких штурмовых действиях речь не идет, враг обстреливает мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
Николаев снова оказался под огнем русских оккупантов. Враг наносит городу тяжелые удары с помощью своей артиллерии.
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