В землю рядом с автобусом попал снаряд

Под обстрел попал автобус последней колонны, выехавшей из Васильевки около 18:00 вечера. Проезжая Каменское, которое находится в так называемой "серой зоне", автобус с переселенцами попал под артиллерийский обстрел.

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Сообщается, что в землю рядом с транспортным средством попал снаряд. От взрывной волны в автобусе вылетели стекла с одной стороны и выбило заднюю дверь. К счастью, никто из людей не пострадал.

Заметим, что людям с оккупированных территорий приходится эвакуироваться под обстрелами и преодолевать вражеские блокпосты. Едва ли не единственное сообщение, через которое выезжают из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей – это Васильевка.

Там оккупанты держат людей по 2 недели. Мэр Мелитополя Иван Федоров 5 августа информировал, что в Васильевке очередь из более 1200 машин. россияне делают это намеренно, чтобы прикрываться от ударов ВСУ.

Иван Федоров в июле рассказывал, что в прошлый раз россияне блокировали блокпост в Васильевке, когда делали передислокацию. Для того чтобы ВСУ не помешали их планам, оккупанты держали на блокпосте около 1000 человек.

Какая ситуация в Мелитополе

Украинские военные систематически наносят удары по базам российских оккупантов. В ночь на 8 августа в Мелитополе раздались взрывы. Сообщалось о нескольких попаданиях в аэродром и бывший завод РЕФМА. оккупанты заявляли о работе ПВО.

Информацию об атаке по оккупантам подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. По предварительным данным, наши защитники ликвидировали сотню российских оккупантов, находившихся во временно обустроенных казармах. Кроме того, войско противника понесло серьезные потери в технике.

Украинские бойцы ударили по пунктам временной дислокации оккупантов на промышленных площадках Мелитополя из HIMARS.

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