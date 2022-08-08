У землю поряд з автобусом потрапив снаряд
Під обстріл потрапив автобус останньої колони, яка виїхала із Василівки близько 18:00 вечора. Проїжджаючи Кам'янське, яке у так званій "сірій зоні", автобус із переселенцями потрапив під артилерійський обстріл.
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Повідомляється, що в землю поряд із транспортним засобом потрапив снаряд. Від вибухової хвилі в автобусі вилетіли шибки з одного боку і вибило задні двері. На щастя, ніхто із людей не постраждав.
Зауважимо, що людям з окупованих територій доводиться евакуйовуватися під обстрілами та долати ворожі блокпости. Чи не єдине сполучення, через яке виїжджають з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей – це Василівка.
Там окупанти тримають людей по 2 тижні. Мер Мелітополя Іван Федоров 5 серпня інформував, що у Василівці черга у понад 1200 машин. росіяни роблять це навмисно, щоб прикриватися від ударів ЗСУ.
Іван Федоров у липні розповідав, що попередній раз росіяни блокували блокпост у Василівці, коли робили передислокацію. Для того, щоб ЗСУ не завадили їхнім планам, окупанти тримали на блокпості близько 1000 людей.
Яка ситуація у Мелітополі
- Українські військові систематично завдають ударів по базах російських окупантів. У ніч проти 8 серпня в Мелітополі пролунали вибухи. Повідомлялося про декілька влучань в аеродром та колишній завод РЕФМА. Окупанти заявляли про роботу ППО.
- Інформацію про атаку по окупантах підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров. За попередніми даними, наші захисники ліквідували сотню російських окупантів, які перебували у тимчасово облаштованих казармах. Крім того, військо противника зазнало серйозних втрат у техніці.
- Українські бійці вдарили по пунктах тимчасової дислокації окупантів на промислових майданчиках Мелітополя з HIMARS.
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