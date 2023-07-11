Оккупанты обстреляли гуманитарный хаб и жилые дома в Херсоне
Источник:Александр Прокудин
Россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Оккупанты нанесли террористический удар по гуманитарному штабу.
В обед 11 июля россияне обстреляли жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в гуманитарный штаб и не менее 5 жилых домов
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Что известно о пострадавших
В местах обстрелов произошли пожары. Там работают спасатели и медики.
Предварительно, получили ранения два человека. Один из них находится в тяжелом состоянии.Важно! В 14:07 глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал людей не выходить на улицу, поскольку обстрел города продолжается.
Отметим, что за несколько часов до этой террористической атаки Александр Прокудин предупредил о возможной атаке вокзала Херсона.
В ближайшие часы вероятны российские обстрелы железнодорожного вокзала. Не выходите на улицу без надобности,
– сообщил глава Херсонской ОВА.
В результате предыдущих обстрелов погибла женщина
За несколько часов до этого, около 10:50, российские захватчики ударили из "Градов" по Софиевке Станиславской общины – пострадали мирные люди. Предварительно погибла женщина, а еще один мужчина получил ранения. Данные о пострадавших еще уточняются.
При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют военные преступления, совершенные российскими войсками.
Какая ситуация в Херсонской области
- За минувшие сутки россияне совершили по региону 52 обстрела, выпустив 297 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", РПГ и БПЛА. Оккупанты целили в жилые кварталы населенных пунктов.
- В частности, 10 июля россияне ударили из артиллерии по жилому дому в селе Инженерное. Из-за вражеских обстрелов поврежден многоквартирный дом. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственных квартирах.
- По городу Херсон за сутки враг выпустил 21 снаряд.
- Всего в течение 10 июля из-за российской агрессии получили ранения 3 мирных жителя области.