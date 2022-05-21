Оккупанты обстреляли харьковскую Салтовку: есть раненые

Российские военные снова обстреляли Харьков и область. Из-за вражеского огня в течение 21 мая в Харьковской области восемь человек получили ранения.

Пятеро жителей Салтовки получили ранения

Соответствующие данные были озвучены в пресс-службе Харьковской областной военной администрации. Сообщается, что 21 мая вооруженные силы России были обстреляны жилым массивом Салтовка в Харькове.

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В результате вражеского обстрела Салтовки пятеро жителей Харькова получили ранения.

Еще три человека получили ранения в других районах Харьковской области

В Харьковской ОВА сообщили, что российские кафиры также цинично обстреливали территории:

Лозовского района;

Чугуевского района;

Шевченковское общество Купянского района.

В результате обстрелов войск армии агрессора ранения получили еще три человека – по одному в каждом из выше названных районов.

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Какая ситуация в Харьковской области

Вооруженные Силы Украины в начале мая начали контрнаступление на Харьковском направлении. С 5 мая украинским защитникам и защитницам уже удалось уволить почти 23 населенных пункта в Харьковской области.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 19 мая заявил, что около 25% территории Харьковской области до сих пор оккупированы . Несмотря на это, россияне не прекращают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковщины.

В течение 20 мая из-за российских обстрелов были ранены 20 человек. Вооруженные силы России нанесли тяжелый удар по Дому культуры в Лозовой, в результате чего 8 человек получили ранения. Две вражеские ракеты удалось перехватить, однако одна попала.

Также глава Харьковской ОВ информировал, что россияне в Харьковской области пытается удержать занятые рубежи. По его словам, сейчас самое горячее на Изюмском направлении.

Украинским воинам удалось освободить поселок Питомник в Харьковской области. После русских захватчиков там не уцелел ни один дом. В Дергачевском городском совете опубликовали жуткие фото поселка . Заметим, что об уходе Питомника в Генеральном штабе сообщили 11 мая.

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