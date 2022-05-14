Оккупанты обстреляли лагерь "Огонек" в Святогорске: раньше там отдыхали дети шахтеров

Российские захватчики продолжают цинично бить по гражданской инфраструктуре. Так, 12 мая в результате обстрелов города Святогорск поврежден и разрушен детский лагерь, в котором раньше отдыхали дети шахтеров.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, под обстрелы попал госпиталь для ветеранов, храм Покрова Пресвятой Богородицы, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение, магазин и жилые дома.

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Оккупанты обстреляли лагерь "Огонек" в Святогорске

Ранее этот лагерь являлся главным местом отдыха детей из Горловки.

Это детский лагерь "Огонек" в Святогорске. Он принадлежал горловской шахте №5. Ранее на нем отдыхали дети и сами работники этой шахты. Даже я,

– рассказывает переселенец из Донбасса Дмитрий Москвич.



Оккупанты обстреляли лагерь "Огонек" в Святогорске / Фото "КАПРИ"



Отдельные здания полностью разрушены / Фото "КАПРИ"



Пострадали места отдыха / Фото "КАПРИ"

Как выглядел лагерь до обстрелов

По словам Дмитрия, в последнее время территория лагеря не использовалась по своему назначению.

Последние несколько лет он не использовался, но не был разрушен. А теперь прилетело,

– подытоживает он.

Как выглядел лагерь до обстрелов / Фото uatravel

Сейчас дома для проживания обстреляны, беседки и лавочки разрушены, помещения, где раньше была столовая – больше не существует. Повреждения получила даже вывеска с названием лагеря.

Ситуация в Донецкой области: главное

По информации Генштаба, враг продолжает цинично обстреливать Восток Украины.

На Славянском направлении российские оккупанты сосредоточили основные усилия на наступлении в населенный пункт Богородичное, однако не имели успеха. Артиллерия вражеских войск обстреливала территории в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

российские оккупанты сосредоточили основные усилия на наступлении в населенный пункт Богородичное, однако не имели успеха. Артиллерия вражеских войск обстреливала территории в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Кроме того, захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка. На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Сообщается, что оккупанты пытались установить контроль над Новоселовкой Второй, Каменкой, Марьинкой и Новомихайловкой.

продолжаются вражеские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Сообщается, что оккупанты пытались установить контроль над Новоселовкой Второй, Каменкой, Марьинкой и Новомихайловкой. На Лиманском направлении оккупанты провалили попытку закрепиться вблизи Александровки.

оккупанты провалили попытку закрепиться вблизи Александровки. На Северодонецком направлении противник оказывает огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное.

противник оказывает огневое влияние в районе населенного пункта Рубежное. Продолжаются также обстрелы населенных пунктов Орехово и Тошковка на Бахмутском направлении.

На Авдеевском направлении российские оккупанты пытаются наступить в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселовка. Для этого используют артиллерию.

российские оккупанты пытаются наступить в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселовка. Для этого используют артиллерию. Обстрелы продолжаются и в Мариуполе, который уже более 2-х месяцев находится в блокаде врага.

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