Оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли Луганск: видео удара

Российские оккупанты обстреляли Луганск. Вооруженные силы Украины сообщили, что пророссийские боевики ударили с целью провокаций.

Обстрел осуществили ориентировочно в 21 час. Предварительно известно, что били из запрещенного вооружения.

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Оккупанты снова обстреляли населенный пункт

Вооруженные силы Украины сообщили, что оккупанты совершили очередную провокацию. Их цель – обвинить украинских военных.

Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска,

– заявили в ВСУ.

Украинская сторона объяснила, что захватчики сами:

взрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях;

осуществляют хаотичные обстрелы населенных пунктов.

"Очевидным является то, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетания ситуации", – пояснили в ВСУ.

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