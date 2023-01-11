Россияне дальше воюют с детской больницей в Херсоне: попали в место, где оказывают помощь малышам

Российские захватчики не имеют ничего святого. Оккупанты снова обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу.

Бойцы Путина ударили по медучреждению вечером 10 января. Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, пишет 24 Канал.

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Российские террористы обстреляли областную детскую больницу в Херсоне

Под прицелом врага место, где оказывают помощь новорожденным малышам. Чиновник отметил, что в результате обстрелов поврежден 6-этажный неонатальный корпус. В частности, в здании выбиты окна.

Кроме того, во время обстрела подверглась разрушениям поликлиника больницы. В нем также выбито значительное количество окон.

К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали,

– отметил Янушевич.

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Последствия вражеских обстрелов детской больницы в Херсоне / Фото Ярослава Янушевича



В результате российских обстрелов повреждено здание неонатального корпуса / Фото Ярослава Янушевича

Что нужно знать о предыдущем обстреле детской больницы