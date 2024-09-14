Оккупанты обстреляли Одесскую область: погибли супруги, враг мог использовать кассетные боеприпасы

К сожалению, во время обстрела Одесской области вечером 14 сентября погибли два человека. Это были супруги, чью жизнь забрала Россия.

Взрывы в Одесской области прогремели через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Враг бил баллистикой из Крыма. Тип ракеты еще не известен, но некоторые мониторинговые каналы написали, что это мог быть "Искандер" с кассетной частью.

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Россия убила двух человек в Одесской области 14 сентября

Под вечер враг совершил ракетный удар по Одесскому району. Погибла супружеская пара. В результате российской ракетной атаки, предварительно, с запрещенной кассетной боевой частью, в пригороде Одессы повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Во время проведения обследования обнаружены тела двух погибших: мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших...

– написал Олег Кипер.

В этом доме жили люди, но оккупанты решили, что могут вершить чужие судьбы / Фото из телеграм-канала Олега Кипера

Чиновник сообщил, что еще пострадала 65-летняя женщина. Она получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

"Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", – подытожил глава ОВА.

24 Канал также выражает глубокие соболезнования всем, кто знал погибших! Россия должна ответить за убийство!

В чем разница между ракетами "Искандер-К" и "Искандер-М"

"Искандер-К" классифицируют как крылатую ракету, тогда как "Искандер-М" – как баллистическую, способную подниматься почти до стратосферы, а затем снижаться с большой скоростью. Оба варианта ракет оснащены боеголовками весом около 500 килограммов, подобными ракетам "Кинжал", и имеют дальность поражения от 500 до 600 километров. Попадая в цель, они могут нанести урон в радиусе 60 метров.

"Искандер-М" отличается более высокой скоростью по сравнению с "Искандером-К", а также усовершенствованной системой управления, что способствует более точному наведению на цель и высокой точности удара. Его конструкция также обеспечивает большую маневренность, что позволяет уклоняться от различных систем противовоздушной обороны. Сейчас лишь ограниченное количество систем противовоздушной обороны, таких как Patriot и FSAF SAMP/T, имеют возможность перехватывать эти ракеты. В отличие от них, "Искандер-К" могут перехватывать переносные системы ПВО, такие как ПЗРК "Игла" или "Стингер".