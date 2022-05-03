Оккупанты обстреляли поселок на Запорожье: два человека погибли

3 мая 2022 , 18:49
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Офис Генерального прокурора

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что начали расследование из-за российского обстрела поселка под Гуляйполем. В результате погибли люди.

Известно, что возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенное с умышленным убийством.

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Что известно об обстрелах

Согласно данным следствия, 3 мая 2022 года оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Железнодорожное в Запорожской области. Из-за обстрелов повреждено здание школы и 12 домов мирных жителей. Также погибли 2 гражданских человека.

Какая ситуация в Запорожье

  • ВСУ уничтожили около 80 российских оккупантов в Запорожье. Они превратили много вражеской техники в металлолом. Среди уничтоженной техники есть 6 танков. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
  • Также украинские защитники уничтожили: 6 "Градов", 6 танков, 6 боевых бронированных машин, 4 беспилотника, 2 зенитных комплекса, 2 миномета и 4 единицы автомобильной техники.
  • Российские оккупанты обстреляли позиции наших защитников в Запорожской области, в районе населенного пункта Орехов.
  • 30 апреля жители Херсонской и Запорожской областей остались без мобильной связи и интернета. Перебои с сетью вызваны обрывом волоконно-оптических магистральных линий и выведением из строя оборудования украинских операторов в регионах.
  • Оккупанты не прекращают обстреливать подразделения украинских войск на Запорожском направлении. Однако украинские защитники дают мощный отпор и буквально уничтожают врага.
  • В Запорожье неизвестные люди пытались попасть в квартиры местных жителей для "переписи населения". Власть просит людей быть осмотрительными и не верить провокациям врага.

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Автор: Марія Лелека