Оккупанты ударили ракетами по мирным жителям Торецка: под завалами есть люди

Россияне снова обстреляли Торецк Донецкой области. Вражеские ракеты попали в два дома частного сектора. Под завалами находятся люди.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он обнародовал фото и видео последствий обстрела.

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По его словам, уже известно об одном раненом. По предварительной информации, еще три человека находятся под завалами, их пытаются спасти.

Смотрите видео последствий обстрела Торецка / Источник – Павел Кириленко



Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась.

"Россия превратила всю Донетчину в горячую точку, где опасно оставаться гражданским. Призываю всех – эвакуируйтесь. Эвакуация спасает жизнь", – написал Кириленко.

Фото последствий обстрела Торецка / Источник: Павел Кириленко



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