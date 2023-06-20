Оккупанты обстреляли спасателей на Херсонщине: один погибший, 6 – в тяжелом состоянии
Источник:Андрей Ермак
Россияне продолжают атаковать мирные украинские города. В результате обстрела Херсонщины 20 июня погиб спасатель.
Еще семеро пострадали. Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.
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В результате обстрела погиб спасатель
Ермак рассказал, что российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, расчищавших ил.
В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 7 сотрудников пострадали. Шесть находятся в тяжелом состоянии,
– написал председатель ОП,
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что российские террористы начали шквальные обстрелы, когда спасатели без оружия проводили восстановительные работы.
"Раненым оказывается неотложная медицинская помощь. Семье и близким погибшего – искренние соболезнования", – подчеркнул министр.
Он добавил, что убивать спасателей при ликвидации одной из крупнейших техногенных катастроф – это низость и проявление страха.
"И врагу есть чего бояться. Потому что мы отомстим за всех наших убитых, замученных, искалеченных людей. Это время придет", – подытожил Клименко.
В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры началось досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, обстрел произошел около 13:30. Спасатели ликвидировали последствия подтопления в одном из микрорайонов Херсона.
"Данные уточняются. Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", – добавили в Офисе генпрокурора.
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Россияне атаковали Украину 20 июня: что известно
- В Генштабе ВСУ сообщили, что ночью 20 июня россияне нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по украинским городам. В частности, по окрестностям Запорожья враг запустил 7 ракет.
- В Воздушных Силах добавили, что оккупанты ударили по инфраструктурным и военным объектам Украины. Они запускали дроны-камикадзе с восточного побережья Азовского моря и Брянской области.
- В общей сложности враг запустил 35 "Шахедов", 30 из которых уничтожили силы ПВО, еще 2 – Сухопутные войска.
- Противовоздушная оборона работала в большинстве областей. Основным направлением атаки была Киевщина. Там ВСУ уничтожили более 20 дронов-камикадзе.