Есть ли угроза отработанным ядерным отходам на ЗАЭС: ответ эксперта
Резервуары для хранения отработанных ядерных отходов – очень крепкие и разработаны выдержать падение самолета. Однако они могут не выдержать попадания крылатой ракетой.
Об этом 24 каналу сообщил независимый эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная. Она отметила, что россияне уже попадали в один из контейнеров с ядерными отходами при обстреле. К счастью, оккупанты не повредили его целостность.
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Это небезопасно. Это очень кризисная ситуация,
– подчеркнул эксперт.
Также она добавила, что россияне подвергаются стрессу работников ЗАЭС. Ведь за 5 месяцев на территории атомной электростанции оккупанты и похищали людей, и наносили им ранения. Такой стресс может привести к увеличению риска ошибки у операторов реакторных установок.
Ольга Кошарная заметила, когда на ЗАЭС начались обстрелы – "проснулись" все. Поднял вопрос ядерной опасности и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что россия использует Запорожскую атомную электростанцию как военную базу и "живой" щит.
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Что известно о ситуации на ЗАЭС
- российские военные в пятницу, 5 августа, снова обстреляли город Энергодар в Запорожской области. В результате удара по Запорожской АЭС на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор, зафиксировано три "прилета". Враг стрелял из РСЗО.
- Представители росатома, которых россия отправила на Запорожскую АЭС, перед обстрелом покинули станцию, вероятно, они знали об атаке. Украинский персонал станции находится на месте и выполняет все мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и ликвидирует последствия повреждений.
- Один из энергоблоков ЗАЭС отключили в аварийном порядке, поскольку оккупанты обстрелами повредили электросеть. Кроме этого, вспыхнул огонь возле станции на магистрали. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
- Он также добавил, что персонал станции, который до сих пор находится там, постоянно подвергается пыткам и психологическому давлению. А в городе растет паника из-за ядерной и радиационной угрозы. Это может стать следующим шагом к более острой проблеме со специалистами, обслуживающими АЭС. Ведь ее просто некому будет обслуживать.
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