Оккупанты обстреляли жилые районы Северодонецка: есть жертвы

Так, на пятый день войны против Украины захватчики целенаправленно обстреляли многоэтажки в одном из спальных районов Северодонецка.

Важно Это были худшие 5 дней, – Зеленский опубликовал щемящее видео

Обстрел Северодонецка

Сегодня захватчики целенаправленно обстреляли многоэтажки в одном из спальных районов Северодонецка. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые,

– речь идет в сводке на фейсбук-странице Операция объединенных сил.

Украинские защитники героически и мужественно сдерживают нашествие агрессора, а на некоторых направлениях эффективно контратакуют.

Ранее мы рассказали о жестоких расстрелах Северодонецка. В результате атак захватчиков погиб один человек и еще двое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в травматическое отделение. Состояние одного мужчины средней тяжести, другого – тяжелое.