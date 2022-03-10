Оккупанты офигеют, когда узнают, что в Украине есть еще один Николаев, — Ким

Для русской орды станет большой неожиданностью, что в Украине есть два города с названием Николаев. Один на юге, второй – на западе.

Об этом заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким во время одного из вечерних обращений 10 марта. По его словам, оккупанты просто офигеют.

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Сюрприз для оккупантов: одна Украина, два Николаева

Ким отметил, что Николаев чувствует огромную поддержку со стороны Одессы и Кропивницкого.

"Одесса-мама, думаю точно несколько дней может спать спокойно. Конечно, если по воде не будет лететь. Было несколько раз такая наглость с их стороны", – подчеркнул председатель Николаевской ОВА,

В завершение он вспомнил про еще один Николаев, тот что на Львовщине. Это своего рода был ироничный укол, ведь рашисты очень боятся бандеровцев. А во Львове таких – полно.

Представляете, как оккупанты офигеют, когда узнают, что у нас в Украине есть еще один Николаев. И тот располагается под Львовом. Вот им будет сюрприз,

– подчеркнул Ким.

Добавим, что Николаевщина уже длительное время дает достойный отпор оркам – здешние бойцы не только ликвидируют захватчиков, а уничтожают множество их техники.

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