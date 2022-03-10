Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час одного з вечірніх звернень 10 березня. За його словами, окупанти просто офігіють.

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Сюрприз для окупантів: одна Україна, два Миколаєва

Кім зауважив, що Миколаїв відчуває величезну підтримку з боку Одеси та Кропивницького.

"Одеса-мама, думаю точно кілька днів може спати спокійно. Звісно, якщо по воді не летітиме. Було кілька разів таке нахабство з їхнього боку", – підкреслив голова Миколаївської ОВА,

На завершення він згадав про ще один Миколаїв, той що на Львівщині. Це свого роду був іронічний укол, адже рашисти дуже бояться бандерівців. А у Львові таких – повно.

Уявляєте, як окупанти офігіють, коли дізнаються, що у нас в Україні є ще один Миколаїв. І той розташовується під Львовом. Ось їм буде сюрприз,

– наголосив Кім.

Додамо, що Миколаївщина вже тривалий час дає гідну відсіч оркам – тутешні бійці не лише ліквідують загарбників, а нищать безліч їхньої техніки.

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