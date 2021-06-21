Оккупанты ограничивают деятельность наблюдателей на Донбассе, – генсек ОБСЕ

Пророссийские боевики ограничивают деятельность миссии ОБСЕ на востоке Украины. В частности, им не дают доступ к объектам на "земле".

Об этом завила генсек ОБСЕ Хельга Шмид на пресс-конференции после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым. По ее словам, на деятельность миссии наложены серьезные ограничения.

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Действия боевиков являются препятствием

Шмид отметила, что из-за таких действий боевиков ОБСЕ не может выполнять свою работу. Также миссии не дают доступа на "земле".

Есть проблема. На деятельность миссии ОБСЕ наложены серьезные ограничения, особенно на неподконтрольных правительству Украины территориях,

– подчеркнула она.

Генсек ОБСЕ отметила, что важно восстановить работу контрольных пропусков въезда-выезда. Все из-за того, что почти 96% переходов закрыты, а это ограничивает возможности людей, которые там живут.

Также это является серьезным препятствием на пути к возвращению к нормальной жизни.

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Что нужно для урегулирования ситуации

Шмид пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить мир на востоке Украины. По ее словам, для этого необходимо, чтобы все стороны, которые подписали минские договоренности, вновь подтвердили свои обязательства и взялись за их выполнение.

"Также важно подтвердить свою преданность совместным рамочным договоренностям", – добавила Шмид.

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