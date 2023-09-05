Хотят отбить Луганскую область: оккупант жалуется, что ВСУ готовят мощное наступление
Россия решила сосредоточить свои силы на Купянском направлении, чтобы отвлечь наступающие на юге украинские силы. Украинские бойцы сдерживают россиян под Купянском и теперь уже оккупанты напуганы контрнаступлением украинцев.
Редакция 24 Канала получила от спецслужб перехваченный разговор российского оккупанта. В нем оккупант, оказавшийся в Купянском районе Харьковской области, рассказывает о затруднительном положении россиян.
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Оккупанты боятся наступления ВСУ на Луганск
По его словам, россияне ждут наступление ВСУ и украинские военные якобы стягивают силы. В то же время, захватчик признается собеседнику, что у россиян нет ни автоматов, ни другого оружия, а только пулеметы.
Оккупант предполагает, что ВСУ хотят отбить Луганскую область. Собеседник оккупанта связывает стягивание техники с тем, что место, где находятся российские военные под Купянском, является слабым звеном в их обороне. В то же время, он говорит, что Россия тоже сосредоточила немало своих сил на Купянском направлении.
Российский военный жалуется, что он находится на самом передке и украинские силы в 300 метрах от них. Следовательно, оккупант с грустью сообщает своему собеседнику, что он будет первым, кто попадет под удар Сил обороны Украины.
Оккупант добавляет, что украинские военные якобы готовятся пойти в наступление через неделю.
Какая ситуация на Купянском направлении
- Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр сообщили, что Силы обороны Украины на Купянском направлении отбивают по несколько вражеских атак в день.
- Украинские бойцы не дают врагу продвигаться вперед. В то же время Маляр отметила, что количество обстрелов со стороны россиян остается высоким.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ 5 сентября, на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударок Харьковской области.
- Также артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Фиголевка, Берестовое, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области.
- Наши бойцы рассказывают, что россияне перебросили на Купянское направление много техники и живой силы. Для штурмов они используют, прежде всего, пехоту. Украинские бойцы называют эти штурмовые подразделения "профессиональным мясом".