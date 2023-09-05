Хотят отбить Луганскую область: оккупант жалуется, что ВСУ готовят мощное наступление

Россия решила сосредоточить свои силы на Купянском направлении, чтобы отвлечь наступающие на юге украинские силы. Украинские бойцы сдерживают россиян под Купянском и теперь уже оккупанты напуганы контрнаступлением украинцев.

Редакция 24 Канала получила от спецслужб перехваченный разговор российского оккупанта. В нем оккупант, оказавшийся в Купянском районе Харьковской области, рассказывает о затруднительном положении россиян.

Смотрите также ВСУ закрепляются у Бахмута, россияне наступают в районе Белогоровки: карта боев за 5 сентября

Оккупанты боятся наступления ВСУ на Луганск

По его словам, россияне ждут наступление ВСУ и украинские военные якобы стягивают силы. В то же время, захватчик признается собеседнику, что у россиян нет ни автоматов, ни другого оружия, а только пулеметы.

Оккупант предполагает, что ВСУ хотят отбить Луганскую область. Собеседник оккупанта связывает стягивание техники с тем, что место, где находятся российские военные под Купянском, является слабым звеном в их обороне. В то же время, он говорит, что Россия тоже сосредоточила немало своих сил на Купянском направлении.

Российский военный жалуется, что он находится на самом передке и украинские силы в 300 метрах от них. Следовательно, оккупант с грустью сообщает своему собеседнику, что он будет первым, кто попадет под удар Сил обороны Украины.

Оккупант добавляет, что украинские военные якобы готовятся пойти в наступление через неделю.

Какая ситуация на Купянском направлении