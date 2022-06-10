Оккупанты открыли выезд из Мариуполя в Россию: людей просят возвращаться через третьи страны

Россияне пошли на довольно неожиданный шаг – открыли выезд из города в Россию. Если есть возможность, мариупольцам советуют выехать хотя бы на территорию страны-агрессорки.

Об этом в эфире общенационального информационного марафона рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает 24 канал.

Важно Ближайшие 1 – 2 месяца будем наблюдать за очень интересными процессами, – советник мэра Мариуполя

Андрющенко объяснил, что находиться в Мариуполе опасно из-за возможной эпидемии холеры.

Мы говорим горожанам не оставаться в месте. Езжайте через Россию в страны Балтии, Грузии. Из города нужно бежать и не иметь ложных надежд на лучшее. Лучше будет только после деоккупации,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Он подтвердил, что в городе есть единичные случаи холеры, но это легко может перерасти в эпидемию, ведь в городе нет:

больниц,

квалифицированных медиков и препаратов,

питьевой воды,

централизованного водоснабжения и канализации.

Оккупанты закрыли Мариуполь на карантин

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне решили закрыть Мариуполь на карантин. Они опасаются, что холера может распространиться на территорию России. Да, в Ростове-на-Дону уже открыли инфекционные отделения. Однако они будут лечить только российских военных, которые заразятся холерой. Помогать мариупольцам россияне не планируют, поэтому их просто бросили на произвол судьбы и закрыли на карантин.

Какая сейчас ситуация в Мариуполе

По словам Андрющенко, сейчас ситуация в городе не улучшается. Мы видим, что в последние дни ускорились разборы завалов без поиска тел погибших. Речь идет о сотнях тысяч домов, в которых может быть много погибших украинцев. Их тела кафиры вместе с мусором вывозят на свалки.

Российские кафиры пытаются скрыть следы своих преступлений и сносят дома в Мариуполе без разбора завалов. Так что тела убитых мариупольцев убирают вместе с бетоном.

К тому же городу грозит эпидемия холеры. Ведь сейчас в городе полно трупов, отходов и мусора. Условий для обычного существования населения в разбомбленном городке нет. В то же время, российские военные не позволяют людям выехать на подконтрольную Украине территорию.

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