Для незаконных выборов: оккупанты отменили комендантский час на Донбассе

Оккупанты отменили действие комендантского часа в некоторых районах Луганской области. Все потому, что там собираются проводить выборы в Госдуму России.

Комендантский час отменили на 2 месяца. Выборы на территории оккупированных территорий россияне хотят провести осенью.

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Марионеточная "власть" на Донбассе заявила, что в течение 2 месяцев будет проводить массовые, агитационные мероприятия под эгидой партии "Единая Россия".

Голосовать жители ОРДЛО намерены онлайн и офлайн. Поэтому отменили комендантский час, чтобы организовать постоянный подвоз людей в Ростовскую область.

Незаконные российские выборы на Донбассе: что нужно знать

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. Нарушая международные нормы, к ним собираются привлечь людей с оккупированных территорий.

Ранее Россия начала активно раздавать российские паспорта на Донбассе.

До осени 2021 года российские документы будут у более чем 2 миллионов жителей Донбасса, то есть они смогут голосовать на выборах в Думу.

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович убежден, что незаконные выборы на Донбассе являются причиной, чтобы усилить санкции против Москвы.

Комендантский час действует на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года. Правда, в июне 2021 года боевики отменили ограничения в Донецке на выходные.