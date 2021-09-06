Оккупанты отправили Наримана Джеляла в СИЗО

Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла оккупанты взяли под стражу до 4 ноября, то есть он будет находиться в СИЗО 2 месяца. Политику инкриминируют "диверсию".

Такое решение принял так называемый "суд" оккупантов. О 2 месяцах в СИЗО просила "сторона обвинения".

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Защита просила суд отказать, поскольку у Джеляла есть маленькие дети и больные родители, которые находятся у него на иждивении. Просили о домашнем аресте.



Джеляла отправили в СИЗО / Фото "Крымская солидарность"

Что говорит сам Джелял

Крымский татарин отметил, что мог подвергнуться этому уголовному преследованию еще с 2014 года, однако, несмотря на угрозы, он возвращался на свою родину.

Затем посетил саммит Крымской платформы. Он напомнил о публичных заявлениях оккупантов в Крыму относительно преследования участников мероприятия.

У меня не возникает ни одной мысли, несмотря на имеющееся положение дел, а именно мое уголовное дело, с которым я совершенно не согласен, у меня нет ни малейшего желания покидать Крым и свой собственный дом,

– подчеркнул Джелял.

Он добавил, что считает меру пресечения в виде содержания под стражей абсолютно ненужной.



Джелял и адвокат / Фото "Крымской солидарности"

Что известно о задержании Джеляла