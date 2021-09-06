Оккупанты отправили Наримана Джеляла в СИЗО
Источник:фейсбук "Крымская солидарность"
Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла оккупанты взяли под стражу до 4 ноября, то есть он будет находиться в СИЗО 2 месяца. Политику инкриминируют "диверсию".
Такое решение принял так называемый "суд" оккупантов. О 2 месяцах в СИЗО просила "сторона обвинения".
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Защита просила суд отказать, поскольку у Джеляла есть маленькие дети и больные родители, которые находятся у него на иждивении. Просили о домашнем аресте.
Джеляла отправили в СИЗО / Фото "Крымская солидарность"
Что говорит сам Джелял
Крымский татарин отметил, что мог подвергнуться этому уголовному преследованию еще с 2014 года, однако, несмотря на угрозы, он возвращался на свою родину.
Затем посетил саммит Крымской платформы. Он напомнил о публичных заявлениях оккупантов в Крыму относительно преследования участников мероприятия.
У меня не возникает ни одной мысли, несмотря на имеющееся положение дел, а именно мое уголовное дело, с которым я совершенно не согласен, у меня нет ни малейшего желания покидать Крым и свой собственный дом,
– подчеркнул Джелял.
Он добавил, что считает меру пресечения в виде содержания под стражей абсолютно ненужной.
Джелял и адвокат / Фото "Крымской солидарности"
Что известно о задержании Джеляла
- В доме Джеляла в Первомайске 4 сентября силовики провели обыски. После этого политика задержали и повезли в неизвестном направлении.
- Кроме того, ФСБ наведалось и к другим крымским татарам.
- Оккупанты заподозрили Джеляла в "диверсии". Ему грозит до 15 лет заключения.
- Удерживали крымского татарина с особой жесткостью – в наручниках и с мешком на голове.
- Президент Владимир Зеленский считает, что так Россия реагирует на проведение Крымской платформы. Он призвал Москву немедленно освободить Джеляла.