Оккупанты отправляют мариупольцев в фильтрационные лагеря, – Кириленко
Источник:телеграм-канал Павла Кириленко
Есть свидетельства о том, что россияне насильно вывезли из Мариуполя уже более тысячи человек. Речь идет прежде всего о жителях Левобережного района.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, отметив, что такие действия – недопустимое нарушение всех возможных норм международного права.
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Оккупанты вывозят людей из Мариуполя
Точно известно о вывозе:
- жителей улиц Украинского казачества и Азовстальской,
- жителей Виноградного,
- а также тех, кто скрывался от российских бомбардировок в спортивном клубе на 17-м микрорайоне.
Сообщается, что Вооруженные Силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чтобы не подвергать их опасности обстрелов. Этим воспользовались оккупанты.
Теперь россияне поступают с украинцами так же как в 1944 поступили с крымскими татарами,
– пишет Павел Кириленко
Он добавляет, что оккупанты отправляют мариупольцев в фильтрационные лагеря, проверяют телефоны и отбирают украинские документы. После этого части выдают свой оккупантский "аусвайс" и отправляют на территорию России.
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