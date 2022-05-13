Оккупанты перебросили на Змеиный ракетные комплексы "Панцирь" и "Тор-М2", – разведка

После ряда потерь на Змеином Россия пытается усилить свои позиции на острове. Так, российские оккупанты перебросили туда комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире марафона единых новостей в пятницу, 13 мая. 24 канал передает детали.

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Россия пытается закрепиться на Змеином, несмотря на значительные потери

Вадим Скибицкий рассказал, что украинская разведка оценивает Змеиный как стратегический объект для России. Страна-агрессор, по его словам, будет использовать остров для контроля северо-западной части Черноморья.

Военная разведка располагает данными, что на Змеином размещены комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2". А, возможно, в будущем там даже разместят ракетные комплексы, которые будут позволять обстреливать территории не только нашего государства,

– заявил Скибицкий.

К слову, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины добавил, что Россия не случайно именно с первых дней полномасштабного вторжения захватила этот остров и начала развертывать там свое оборудование для контроля.

Он подчеркнул, что идеологически для российских оккупантов присутствие на Змеином – это дополнительная возможность контролировать территорию Украины.

Остров Змеиный: последние новости

Ранее в Министерстве обороны Украины уже сообщали, что российские оккупанты снова пытаются усилить свое военное присутствие на острове Змеиный. Таким образом, враг хочет заблокировать морские коммуникации Украины. Кроме того, благодаря контролю над островом захватчики ведут разведку и оказывают огневую поддержку на приморском направлении.

Глава управления разведки Министерства Обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Вооруженные Силы Украины будут бороться за остров, пока это будет необходимо, пока он не будет освобожден от оккупантов. Змеиный очень важен, ведь он дает контроль над абсолютно всеми морскими торговыми путями. Кроме того, этот остров – теоретически единственный регион, через который Россия может попытаться высадить свой тактический воздушный десант на территорию Приднестровья.

Как стало известно 13 мая, на Змеином оккупанты оставили большие метки в виде буквы "Z". Кроме того, россияне пытались достать со дна Черного моря свой затонувший катер.

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