После "хлопка" в Мариуполе оккупанты передали ПВО Суровикину: повлияет ли это на ход войны
Российскую военную противовоздушную оборону вывели из подчинения Сухопутных войск. Ее передали главному командованию Воздушно-космических сил России. Интересно, что подобные изменения произошли после серии взрывов в оккупированном Мариуполе.
Путин продолжает перестановку в руководстве российской армии. О новых изменениях сообщили российские СМИ, информирует 24 Канал.
Кстати В Мариуполе за неделю было 14 взрывов: в разведке Британии объяснили, почему это очень беспокоит Россию
Повлияют ли изменения на ход войны
Теперь военной ПВО, задачей которой является сопровождение и прикрытие боевых подразделений, будет руководить генерал Сергей Суровикин. Захватчик возглавлял российскую группировку в Украине с октября по январь.
Военный эксперт Петр Черник отметил 24 Каналу, что эти изменения не повлияют на ход войны. По его словам, "от перестановки слагаемых" ничего не изменится. Единственное, о чем это свидетельствует, это об обострении внутренней борьбы в российском командовании.
Последствия "хлопка" в Мариуполе
Примечательно, что кадровые изменения произошли после взрывов в глубоких тылах россиян в оккупированном Мариуполе. Напомним, Мариуполь расположен в 80 километрах от линии фронта.
- Кстати, первые взрывы в Мариуполе прогремели вечером 21 февраля, затем в ночь на 22 февраля и утром. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что был удар по складу с боеприпасами и по военной базе российских оккупантов.
- 24 февраля в Мариуполе снова было громко. В этот раз – на складах с боекомплектом врага.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что удары по позициям россиян в Мариуполе свидетельствуют о том, что ВСУ нашли способ бить по россиянам в тылу. Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже подтвердил, что расстояние уже не имеет большого значения для ударов.