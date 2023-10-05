Россияне перекрыли Крымский мост и назвали дым на полуострове "аэрозольной маскировкой"

Российские захватчики объявили на территории временно оккупированного ими Крыма воздушную тревогу. Также оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту.

Гауляйтер Михаил Развожаев, которого российские оккупанты назначили "губернатором" временно захваченного Севастополя, предупредил местных жителей о воздушной тревоге. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что происходит в Крыму

Как сообщают местные жители, тревога была объявлена в Севастопольском районе. Очевидцы также заявили в соцсетях о перекрытии движения на незаконно построенной россиянами переправе через Керченский пролив.

Местные паблики сообщили о перекрытии движения через временный пункт пропуска "Чонгар". А российские вражеские телеграм-каналы заявили о якобы вероятности ракетной атаки.

Кремлевская пропаганда в традиционной манере начала заявлять о якобы работе ПВО страны-агрессорки. Любители "русского мира" отчитывались о будто бы успешном сбитии.

Позже Развожаев попытался успокоить местных жителей, увидевших дым во время воздушной тревоги. Представитель оккупационной администрации придумал историю об "аэрозольной маскировке".

Если видите в районе Инкерманского моста дым, не переживайте. Это военные используют табельные средства аэрозольной маскировки,

– написал он.

Вероятно, Развожаев усомнился в правдоподобии этой версии. Ведь он добавил, что неприятный запах, который почувствовали жители Крыма, якобы абсолютно безопасен.

Похожий случай уже был