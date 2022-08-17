После событий в Крыму оккупанты срочно перемещают авиацию вглубь полуострова и в россию

17 августа 2022 , 19:27
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Источник:

ГУР Минобороны

После взрывов в Крыму оккупанты срочно перемещают свои самолеты и вертолеты вглубь полуострова, а также – на аэродромы в россии. Боятся еще больших потерь.

Оккупанты, напуганные взрывами 9 и 16 августа, перемещают технику на запасные аэродромы и аэродромы постоянного базирования в россии. Разведка зафиксировала перелет не менее 24 самолетов и 14 вертолетов.

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Какую авиацию перебрасывают захватчики

россияне начали перебрасывать технику после взрывов в Новофедоровке. В частности, 11 августа к аэродрому Гвардейское перебросили:

  • 5 самолетов Су-27/30 из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек);
  • 5 самолетов СУ-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск).

После событий в Джанкое 17 августа зафиксировали перелет вертолетов:

  • 3 вертолета КА-27 из состава 318 отдельного смешанного авиационного полка (Кача) морской авиации ЧФ – в Херсонес;
  • 3 вертолета КА-27 из состава 318 ОЗмАП – в Севастополь;
  • 8 вертолетов – в Краснодар.

Кроме того, 17 августа с аэродрома Бельбек на аэродромы в россии тоже переместили самолеты:

  • 3 самолета Су-35С из состава 23 истребительного авиационного полка (Дземги) 303 смешанной авиационной дивизии (ЗмАД) 11 армии ВВС и ПВО восточного ВО – в Приморско-Ахтарск;
  • 3 самолета Су-34 из состава 559 бомбардировочного авиационного полка (Морозовск) 1 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО – в Приморско-Ахтарск;
  • 5 самолетов CУ-27/З0СМ из состава 38 истребительного авиационного полка (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армии ВВС и ПВО – в Крымск;
  • 1 самолет, вероятно МиГ-31 – в Геленджик;
  • 2 самолета, вероятно МиГ-31 – в Кущевскую.

Однако и здесь у россиян случилась беда. Во время перелета в одном из самолетов МИГ-31 на борту вспыхнул пожар. Вероятно, горела главная силовая установка и навигационное оборудование.

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Автор: Ольга Музика