Зеки под Бахмутом пошли в наступление без касок и бронежилетов, – Арестович

Россия всеми силами пытается захватить Бахмут, где несет большие потери. Командование оккупантов бросает в наступление зеков без касок и бронежилетов.

Об этом рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, пишет 24 канал. По его словам, российские заключенные под Бахмутом воюют практически в гражданской одежде.

Обратите внимание В России всего осталось 460 ракет: Арестович призвал не игнорировать воздушную тревогу

Оккупанты под Бахмутом воюют в гражданском

Он скептически оценил информацию о том, что в России планируется призвать еще 300 тысяч человек на военную службу. Арестович подчеркнул, что у России серьезные проблемы со снаряжением.

Половина или около того уже в гражданском – или в околовоенной форме. И следующие 300 тысяч – я не знаю, какой там будет призыв: во что их будут одевать, чем снаряжать. Автомат, три магазина, гранат нет,

– сказал Арестович.

Арестович рассказал, как россияне воюют под Бахмутом: смотрите видео

Он отметил, что россияне дают на группу из 25 человек одного опытного военного с автоматом и прицелом ночного видения. Он сыронизировал, что в России считается, что это "страшная штурмовая сила, которая сейчас всех победит".

Какая ситуация под Бахмутом