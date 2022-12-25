Зеки под Бахмутом пошли в наступление без касок и бронежилетов, – Арестович
Россия всеми силами пытается захватить Бахмут, где несет большие потери. Командование оккупантов бросает в наступление зеков без касок и бронежилетов.
Об этом рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович, пишет 24 канал. По его словам, российские заключенные под Бахмутом воюют практически в гражданской одежде.
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Оккупанты под Бахмутом воюют в гражданском
Он скептически оценил информацию о том, что в России планируется призвать еще 300 тысяч человек на военную службу. Арестович подчеркнул, что у России серьезные проблемы со снаряжением.
Половина или около того уже в гражданском – или в околовоенной форме. И следующие 300 тысяч – я не знаю, какой там будет призыв: во что их будут одевать, чем снаряжать. Автомат, три магазина, гранат нет,
– сказал Арестович.
Арестович рассказал, как россияне воюют под Бахмутом: смотрите видео
Он отметил, что россияне дают на группу из 25 человек одного опытного военного с автоматом и прицелом ночного видения. Он сыронизировал, что в России считается, что это "страшная штурмовая сила, которая сейчас всех победит".
Какая ситуация под Бахмутом
- ВСУ сдерживают российских военных под Бахмутом с мая 2022 года. Сейчас именно там идут самые ожесточенные и кровопролитные бои. Оккупанты ведут обстрелы всеми видами вооружения и постоянно проводят штурмовые действия.
- Украинские воины ведут мобильную оборону и пытаются избегать потерь и не допустить системный прорыв врага. Россия часто бездумно бросает людей и теряет технику и личный состав, но имеет как достижение несколько десятков метров.
- В ВСУ сообщали, что Россия под Бахмутом не добивается ни глобальной, ни тактической цели в войне. Иногда оккупанты прорываются на окраине Бахмута, но ВСУ выбивают их и не дают прорвать оборону.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что для россиян захват Бахмута это только идеологический и медийный вопрос. В частности, в этом заинтересованы только владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и командующий российской армией Сергей Суровикин.