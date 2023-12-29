В России скулят, что ВСУ "за 35 секунд" уничтожили колонну оккупантов под Синьковкой: видео

Накануне в сети опубликовали видео, на котором видно, как российские оккупанты в попытках атаковать Синьковку Харьковской области теряют технику и личный состав. Российские военкоры жалуются, что это случилось "за 35 секунд".

Несмотря на безумные потери, российские оккупанты продолжают попытки атак на Купянском направлении. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что россияне потеряли до 10 единиц техники и десятки солдат.

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Что известно о потерях оккупантов под Синьковкой

Утренний штурм (28 декабря – 24 Канал) российскими оккупантами населенного пункта Синьковка,

– написал Сырский, опубликовав соответствующее видео

По его данным, в результате атаки враг потерял:

1 танк;

3 боевые машины пехоты;

30 оккупантов.

Кроме того, еще 1 танк поврежден и 10 врагов получили ранения.

Известно, что такого результата достигли совместной работой 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского.

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Как "пылает" у оккупантов

У россиян началась истерика из-за атаки на их личный состав и технику под Синьковкой. В частности, один из российских пропагандистов посетовал, что наши военные справились "за 35 секунд". В частности, они уничтожили 4 наших бронемашины, а точнее – два танка (один с тралом) и две боевые машины пехоты россиян.

"Честно говоря, уже совсем непонятно, что там происходит", – заявил пропагандист.

Но впоследствии он сообщение отредактировал и сообщил дополнительную информацию, что, мол, неизвестно, закрепились ли в районе Синьковки ВСУ, однако там они взяли в плен несколько российских оккупантов.

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