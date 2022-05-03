Оккупанты поднимают на захваченных территориях красные флаги, а не российские: для чего им это

Российские захватчики развешивают во временно оккупированных украинских городах советские флаги вместо российских. Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко объяснил, почему они так поступают.

Кроме этого, оккупанты продолжают снимать свои пропагандистские ролики в населенных пунктах Херсона и Запорожья. Об этом Лещенко рассказал во время обращения 2 мая, сообщает 24 канал.

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Оккупанты развешивают в украинских городах красные флаги

Лещенко отметил, что российские пропагандисты продолжают "крутить свое кино" с красным флагом.

Обратите внимание, что они не впервые используют именно красный флаг как маяк вхождения и оккупации определенных территорий. Они отказались от русских флагов. Таким образом, они пытаются дистанцироваться от агрессивных действий и зверств на оккупированных территориях,

– добавил советник главы ОП.

В частности, оккупанты развешивают советские флаги на территории Запорожской и Херсонской областей.

"Теперь сюжет пропагандистов о Мелитополе, где тоже подняли красный флаг уже над "денацифицированным городом". Зачем красный флаг? Ну, не только для того, чтобы отстраниться от зверств, но и также, чтобы играть этот сюжет перед днем победы, который собираются в России праздновать 9 мая", – заметил Лещенко.

Кроме этого, из-за красного флага захватчики оправдывают свои насильственные действия в отношении украинцев. Мол, это логическое продолжение событий Второй мировой войны.

"Чрезвычайная циничная ложь российских пропагандистов с красным флагом находит свое продолжение и в заявлениях министра иностранных дел агрессора Лаврова, который договорился до того, что начал сравнивать (Зеленского и Гитлера – 24 канал)", – отметил советник главы ОП.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что тот факт, что у президента Владимира Зеленского есть еврейские корни, никоим образом не может быть аргументом, потому что у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера также было еврейское происхождение.

"Распространение абсолютно антисемитских человеконенавистнических заявлений со стороны Лаврова никого не удивляет. Но цинизм таких действий перед днем победы, который они же сами собираются праздновать, в очередной раз доказывает, что именно в России живут самые последовательные поклонники Геббельса", – подытожил Лещенко.

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Реакция мира и украинских чиновников на заявление Лаврова

На заявление Лаврова отреагировал глава МИД Израиля Яир Лапид. Политик заявил, что такие слова возмутительны, и являются грубой исторической ошибкой. По словам Лапида, сказать, что Гитлер был евреем, все равно что сказать, что евреи убивали сами себя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал заявления министра "откровенно антисемитскими". Это, по его мнению, свидетельствует о том, что именно Россия – правопреемница нацистской идеологии.

Глава ОП Андрей Ермак назвал заявление Лаврова пещерным антисемитизмом, прикрывающим теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что отвратительные комментарии российского министра – оскорбительные для президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. В более широком смысле слова Лаврова показывают, что современная Россия полна ненависти к другим народам.

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