Оккупанты попали в цистерну с азотом в Рубежном: Гайдай рассказал, как защититься от отравления
5 апреля 2022 , 12:47Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Сергея Гайдая
Вражеский снаряд попал в цистерну с азотом в Рубежном. Точное его количество пока неизвестно, однако токсичная кислота уже поднялась в воздух.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обратился к жителям города, чтобы предупредить их об опасности. Попутно он предоставил алгоритм действий, который поможет избежать отравления.
Контекст В Рубежном россияне попали в цистерну с азотной кислотой
Работники подтвердили, что в цистернах была кислота
Это вещество достаточно токсичное,
– отметил Гайдай.
Чтобы обезопасить себя, он посоветовал:
- Не покидать укрытий. Тем, кто находится в помещениях, следует закрыть все двери и окна.
- Наблюдать за направлением ветра, поскольку неизвестно, куда пойдет токсическое облако.
- Чтобы минимизировать риски, следует надеть на лицо защитные маски, предварительно смочив их содовым раствором. Выходить из помещения следует только с ними.
После первого дождя, по словам главы ОГА, кислота распадется.
Смотрите видеообращение Гайдая:
Первая помощь при контакте с кислотой
- При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10 – 30 минут.
- При попадании на кожу пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло.
- При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.
Оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой на Луганщине: детали в видео