Оккупанты попали в цистерну с азотом в Рубежном: Гайдай рассказал, как защититься от отравления

5 апреля 2022 , 12:47
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Источник:

телеграм-канал Сергея Гайдая

Вражеский снаряд попал в цистерну с азотом в Рубежном. Точное его количество пока неизвестно, однако токсичная кислота уже поднялась в воздух.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай обратился к жителям города, чтобы предупредить их об опасности. Попутно он предоставил алгоритм действий, который поможет избежать отравления. 

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Работники подтвердили, что в цистернах была кислота 

Это вещество достаточно токсичное, 
– отметил Гайдай. 

Чтобы обезопасить себя, он посоветовал:

  1. Не покидать укрытий. Тем, кто находится в помещениях, следует закрыть все двери и окна.
  2. Наблюдать за направлением ветра, поскольку неизвестно, куда пойдет токсическое облако. 
  3. Чтобы минимизировать риски, следует надеть на лицо защитные маски, предварительно смочив их содовым раствором. Выходить из помещения следует только с ними. 

После первого дождя, по словам главы ОГА, кислота распадется.

Смотрите видеообращение Гайдая: 


Первая помощь при контакте с кислотой 

  • При попадании азотной кислоты в глаза нужно промыть их проточной водой в течение 10 – 30 минут.
  • При попадании на кожу пораженную поверхность обмыть водой, добавляя к ней питьевую соду, мыло.
  • При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды.

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Автор: Юлія Бабич