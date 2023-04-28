Оккупанты попали в многоэтажку в Умани: по меньшей мере 5 пострадавших

Ночью 28 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Оккупанты обстреляли наше государство ракетами. Агрессор попал в многоэтажку в Умани.

Попадание в жилой дом уже подтвердило начальник сектора коммуникации Нацполиции в Черкасской области Зоя Волк. Об этом пишет 24 канал.

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Что известно о ракетных обстрелах Умани.

Российские военные ночью ударили по девятиэтажке. В СМИ сообщают, что на месте работают спасатели и медики.

Вражеская ракета попала в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

– отметила Зоя Волк.

По меньшей мере 5 пострадавших

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в Умани произошли два попадания российских ракет. В частности, враг попал в складские здания. Последствия обстрелов выясняются. На месте работают все необходимые службы.

Табурец сообщил, что в результате ракетного удара в Умани уже есть пять пострадавших. В настоящее время они находятся в больнице.

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Последствия российского удара по многоэтажке в Киеве: смотрите видео

Воздушная тревога продолжается. Не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.