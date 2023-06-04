Оккупанты попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого, – Воздушные силы

В ночь на 4 июня россияне нанесли удар по оперативному аэродрому в Кировоградской области. Кроме этого, дроны-камикадзе попали в объект инфраструктуры Сумской области.

Представитель командования Воздушных сил в эфире единого телемарафона рассказал, куда попали иранские "Шахеды" и ракеты, которые россияне выпустили по Украине в ночь на 4 июня. Об этом пишет 24 канал.

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Какие объекты атаковали россияне ночью 4 июня

Юрий Игнат рассказал, что ночью россияне выпустили по Украине 6 ракет и 5 ударных дронов. По словам спикера Воздушных сил, в Сумской области дроны попали в объекты инфраструктуры. 2 вражеские ракеты, которые не удалось сбить, к сожалению, попали в оперативный аэродром близ Кропивницкого.

2 ракеты, к сожалению, попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого. О последствиях я, конечно, не буду говорить,

– сказал Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил уточнил, что у нас десятки оперативных аэродромов и это лакомый кусок для врага.

Не дает им покоя украинская авиация… Она у нас работает и только за прошедшие и текущие сутки совершила более 30 вылетов, нанесла более 10 авиаударов. Разумеется, противнику это не нравится. Поэтому, собственно, и в Староконстантинове несколько дней назад было попадание, сейчас по Кропивницкому,

– сказал он.

Он подчеркнул, что Украине нужно усиливать силы ПВО, в частности, получить больше батарей Patriot и других систем ПВО, включая зенитно-ракетные системы среднего радиуса действия и малого радиуса действия.

И, конечно, нам необходимы современные многоцелевые самолеты, которые помогут защитить с воздуха наше государство и не дадут врагу приближаться к границам Украины.

Оккупанты выпустили 6 ракет из 6 носителей

Игнат сообщил, что ночью россияне выпустили 6 ракет из 6 носителей – "по ракете из самолета". Нашим защитникам удалось сбить 4 из них.

Интересно, что чтобы выпустить 6 ракет достаточно одного самолета. Поэтому в воздушных силах предположили, что россияне пытаются поддержать навыки летного состава в боевых условиях.

Куда попали "Шахеды" в Сумской области

В Сумской ОВА сообщили, что ночью кафиры атаковали 3 "Шахедами" Шосткинскую общину. В результате повреждена территория городского парка.

В ночь на 4 июня россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе