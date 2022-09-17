Россияне обстреляли Славянскую ТЭС: на станции вспыхнул пожар

Россияне регулярно обстреливают украинские энергосети и электростанции. Стало известно о том, что захватчики попали в тепловую электростанцию в городе Славянск.

Сегодня утром, 17 сентября, захватчики обстреляли Славянскую ТЭС. Об этом на своей странице в телеграме сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Последствия удара

Кириленко написал, что в результате удара вспыхнул пожар. Также повреждено оборудование на территории станции. Сейчас на месте работают спасатели, они пытаются потушить пламя и локализовать его.

Кроме того, руководитель ОВА отметил, что из-за атаки Славянской ТЭС в городе Николаеве начались перебои с водоснабжением и захватчики понимают, что делают.

Оккупанты специально целят по объектам инфраструктуры области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению,

– написал Павел Кириленко.

Почему россияне целят по критической инфраструктуре

Путинские воины продолжают терпеть поражение на фронте. Им ничего не остается делать, как отступать и атаковать предприятия, обслуживающие гражданское население.

Свои намерения открыто воевать против мирных граждан не скрывает сам путин. Институт по изучению войны проанализировал его выступление на саммите Шанхайской организации сотрудничества и пришел к такому выводу.

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