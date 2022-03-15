Оккупанты попытались атаковать украинских пограничников в Донецкой области, но получили по зубам

Украина почти целых три недели оказывает решительное сопротивление рашистским оккупантам. Вечером 15 марта орки пытались атаковать позицию пограничников Донецкой области, но получили по зубам.

Колонне вражеской бронетехники не удалось продвинуться через позицию наших защитников. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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Оккупанты получили по зубам

Российские захватчики попытались открыть огонь в направлении позиции военнослужащих Госпогранслужбы Украины в Донецкой области. Вместе с соратниками ВСУ пограничникам удалось отразить наступление врага.

В бою наши защитники уничтожили танк орков и бронемобиль "Тигр". Оккупантам ничего не осталось, кроме как развернуться и пойти в направлении российского военного корабля.

Пограничники с собратьями из других структур сил обороны продолжают сдерживать враждебное вторжение и очищать украинскую землю от рашистской нечисти,

– подчеркнули в ГНСУ.

Обратите внимание – Поле боя, где развивается контрнаступление ВСУ: смотрите видео наших защитников