Последствия курения в неположенных местах: оккупанты потеряли еще одну военную базу под Мелитополем
Источник:телеграмм Ивана Федорова
К российским военным снова наведалось "Бавовнятко". В Запорожской области Вооруженные Силы Украины уничтожили спрятанную в заказнике базу оккупантов.
Россияне любят курить на своих объектах, в результате чего там часто случаются взрывы. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Последствия курения россиян
Городской голова рассказал о последствиях курения оккупантов в недозволенных местах.
Сегодня (17 сентября – 24 канал) в 4:00 минус одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана,
– рассказал Федоров.
Он добавил: россияне настолько мощно курят, что до сих пор идет дым.
Смотрите на карте, где находилась база оккупантов:
Месть оккупантов из-за потери складов
Федоров рассказал, что взрывы в Мелитополе слышны ежедневно и по несколько раз в день. 16 сентября тоже была уничтожена база россиян на аэродроме города. Это была одна из первых захваченных воинских частей. На месте уничтожены военная техника и боеприпасы россиян.
Но, по словам городского головы, взрывы происходят каждый день и это добавляет опасности местным жителям. Конечно, они все радуются, но сегодня наблюдается массовая эвакуация из города именно из-за ситуации безопасности. Потому что когда враг теряет склады боеприпасов и технику, он начинает очередную волну пыток и издевательств над жителями.
Уничтожение баз оккупантов: последние новости
- В Новой Каховке в ночь на 15 сентября была уничтожена вражеская база. В сети опубликовали фотографии, на которых заметно, что сильно пострадала разнообразная техника российских оккупантов. Также не поздоровилось и самим захватчикам.
- ВСУ отработали по базе россиян в Херсоне. Украинские воины уничтожили расположение врага в Днепровском районе. Там оккупанты оборудовали свою ремонтную базу и свезли на место много военной техники.
- В Мелитополе 27 августа ВСУ уничтожили одну из самых больших баз оккупантов.