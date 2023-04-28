Издалека ярко, а внутри – пустота: как оккупанты "отстраивают" жилье в Мариуполе
Россияне не оставили живого места в Мариуполе. Впрочем, в лучших традициях своей пропаганды пытаются показать, как город восстанавливается. Оккупанты вроде бы достраивают новые дома, которые скорее похоже на бетонные курники и по качеству далеко за эконом с показателем минус.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Также он подчеркнул, что работы по сносу разрушенных зданий перенесены и это положительная новость.
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Не демонтируют, а уже окрашивают
Петр Андрющенко пояснил, что дома, которые были под снос, их перенесли на ремонт и оккупанты начали их просто красить.
Красят безобразной желтой побелкой, как когда-то это делали к майским праздникам. Издалека выглядит ярко, а внутри – пустота,
– сказал он.
Также советник мэра отметил, что историческую часть города враг пока оставил в покое. Россияне перестали сносить дома. В городе осталась одна российская компания, которая этим занималась.
"Это хорошо – больше исторических артефактов останется до деоккупации", – отметил Андрющенко.
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- Google обновил карты по Мариуполю в своем приложении. На них можно увидеть город после вражеских обстрелов и новые сектора массовых захоронений. Зрительно они значительно больше братских могил в селе Виноградное или селе Мангуш. Кто именно там похоронен – определить невозможно. Это станет известно после деоккупации города.
- Во временно оккупированном Мариуполе представители так называемого "министерства внутренних дел ДНР" задержали троих подростков, которые хранили дома флаг Украины. Несовершеннолетних собираются судить по абсурдной формулировке: якобы дети "подвергали сомнению территориальную целостность России".
- Этнический состав населения Мариуполя меняется. Туда свозят россиян из глубинок для разных работ. Некоторые из них устроили резню баранов прямо посреди улицы. В городе царит грязь и вонь.