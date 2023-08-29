Бердянск и Мелитополь – военные хабы россиян: где оккупанты размещают личный состав и технику

Россияне чаще всего размещают военную технику на милитаризованных оккупантами предприятиях, в частности в Бердянске и Мелитополе. В то же время, масштабные пожары на временно оккупированных территориях ослабляют врага.

Эти города стали военными базами россиян. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Она также добавила, что враг усиливает оборону городов техникой и военным складом.

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Где противник размещает личный состав и технику

Оккупанты пытаются показать Бердянск и Мелитополь, как курортные городки с гражданскими людьми. Однако превратили эти города в военные базы, в частности поселок Кирилловка. С началом полномасштабного вторжения там размещается большое количество оккупационной техники.

На Купянском направлении сейчас происходит перегруппировка противника. Оккупанты перебрасывают войско из Купянска на Запорожское направление. Таким образом россияне пытаются помешать продвижению наших военных в Токмак.

Все предприятия на территории Мелитополя и Бердянска стратегически важны для российских террористов. Они ведь их полностью милитаризовали. Поэтому масштабные пожары в цехах, например в Бердянске, ослабляют террористов.

Алиса Сысоева о ситуации в Запорожской области: смотрите видео

Несмотря на ощутимое контрнаступление Сил обороны россияне продолжают укрепляться, завозят технику и личный состав. Соответственно, военного контингента становится больше.

На этой неделе россияне завезли 1500 тысяч бурят именно в Бердянский район. Их расселили по квартирам местного населения. Также заняли местную больницу,

– объяснила Алиса Сысоева.

Ситуация в Запорожском направлении