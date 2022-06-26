Оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск с южного направления

Российские захватчики при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск. Враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах города.

Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18.00 26 июня. Украинские защитники и защитницы уже 123 суток защищают родную землю от российских захватчиков.

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На Донецком направлении противник, при поддержке артиллерии, пытается блокировать город Лисичанск с южного направления,

– говорится в сообщении.

Российские захватчики обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах:

Лисичанская;

Верхнекаменки;

Лоскутовки.

Российские ДРГ готовятся к дальнейшим действиям

По данным Генштаба ВСУ, российские ВРГ готовятся к дальнейшим действиям на территории Украины . Вероятно, их хотят перебросить в Украину – на Волынское и Полесское направление.

Ранее в МВД предупредили, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы. Враг хочет расфокусировать и отвлечь наших военных.

Что происходит по другим направлениям

Российские кафиры продолжают обстреливать населенные пункты Украины. В частности, в Харьковском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии районы таких населенных пунктов:

Русские Тишки;

Чепиль;

Чугуев;

Золочев;

Мосьпаново.

Также враг обстреливал на Славянском направлении районы населенных пунктов Новая Дмитровка, Дибровно, Вернополье, Большая Камышеваха, Долина и Родное.

Украинские защитники и защитницы отразили штурмы российских оккупантов в районах Долины, Курульки и Мазановки.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу значительные потери. По состоянию на 26 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 850 ликвидированных оккупантах . Кроме того, известно, что удалось уничтожить:

танков – 1532 (+21) единиц,

боевых бронированных машин – 3659 (+14) единиц,

артиллерийских систем – 764 единиц,

РСЗО – 243 (+2) единицы,

средств ПВО – 99 единиц,

Самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 184 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4) единиц,

крылатых ракет – 139 (+2) единицы,

кораблей / катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) единицы,

специальной техники – 60 единиц.

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