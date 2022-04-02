Оккупанты просто посыпались, – Арестович об отходе россиян от Киева
Оккупанты наконец поняли, что взять Киев – это невозможная задача. Они пытались удерживать украинские войска в Киевской области, но просто посыпались.
Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в телемарафоне на канале "Рада", сообщает 24 канал.
Темы Чтобы атаковать Киев, оккупантам надо где-то взять 30 – 50 тысяч человек, а это невозможно – Арестович
Арестович подчеркнул, что оккупанты убрались из Киевской области, потому что не смогли захватить столицу.
У оккупантов был замысел оставить определенный наряд сил, чтобы удерживать наши войска. Но они не удержали ситуацию и посыпались,
– заявил советник главы ОП.
По его словам, на северо-востоке Киевщины в направлении Броваров российские войска отошли аж под границы Сумской области. А на северо-западе – украинские военные уже освободили Иванков.
"Сегодня-завтра наши войска еще отгонят врага, и можно говорить, что ВСУ освободили Киевщину вплоть до белорусской границы", – добавил Арестович.
К слову, по состоянию на 1 апреля российские захватчики отвели от Киева уже 20% своих подразделений. Однако мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пока не возвращаться в столицу. Это опасно, ведь есть достаточно высокий риск умереть.
Интересное видео – ВСУ освободили Бучу и еще почти 30 населенных пунктов: