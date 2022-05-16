Оккупанты пустили фейк о "белых флагах" на "Азовстали"
Источник:телеграм-канал Андрющенко Time
Российские оккупанты не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров на мариупольском заводе "Азовсталь". Также они распространили очередной фейк о том, что наши бойцы якобы начали выходить с белым флагом.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал это очередным информационным вбросом, который не соответствует действительности.
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Что говорят оккупанты
Пропагандистские телеграм-каналы утром 16 мая заявили, что группа украинских военных вышла из "Азовстали" якобы с белым флагом. Главарь одного из вражеских батальонов радостно заявил, что оккупантам удается "дожать" защитников Мариуполя.
Опровержение от Андрющенко
Петр Андрющенко подчеркнул, что россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов.
С учетом информации, которую мы получали из фильтрационного лагеря в Безымянном, информационных источников Украины сообщения о "вышедших с белым флагом" являются очередным фейком. Не новость. Если доверять источникам оккупантов, то они уже трижды брали всех в плен в Мариуполе,
– подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Какая сейчас обстановка на "Азовстали": смотрите видео
Главное об актуальной ситуации на "Азовстали"
- В начале мая удалось разблокировать эвакуацию мирных людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Донецкой ОВА сообщили, что на металлургическом комбинате больше не осталось гражданских. В то же время, на заводе в Мариуполе до сих пор находятся сотни раненых украинских воинов, которых Украина хочет эвакуировать.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина хочет вывезти всех военных из "Азовстали", включая тела убитых героев. Глава государства заявлял о тяжелых переговорах с оккупантами.
- Пока Украина работает над эвакуацией своих героев, российские военные продолжают штурм "Азовстали". Наши защитники сообщили, что россияне сбрасывают авиабомбы, привлекают тяжелую артиллерию и танки. 14 мая оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя фосфорные бомбы.
- Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина делает все для того, чтобы спасти невероятных защитников Мариуполя. Герои совершили беспрецедентный подвиг и до сих пор держат оборону, несмотря на бесчеловечные условия. Но Путин принципиально не дает согласия на то, чтобы освободить защитников "Азовстали".
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