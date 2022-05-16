Оккупанты пустили фейк о "белых флагах" на "Азовстали"

Российские оккупанты не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров на мариупольском заводе "Азовсталь". Также они распространили очередной фейк о том, что наши бойцы якобы начали выходить с белым флагом.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал это очередным информационным вбросом, который не соответствует действительности.

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Что говорят оккупанты

Пропагандистские телеграм-каналы утром 16 мая заявили, что группа украинских военных вышла из "Азовстали" якобы с белым флагом. Главарь одного из вражеских батальонов радостно заявил, что оккупантам удается "дожать" защитников Мариуполя.

Опровержение от Андрющенко

Петр Андрющенко подчеркнул, что россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Никакого глобального приближения не происходит, именно поэтому растет плотность обстрелов.

С учетом информации, которую мы получали из фильтрационного лагеря в Безымянном, информационных источников Украины сообщения о "вышедших с белым флагом" являются очередным фейком. Не новость. Если доверять источникам оккупантов, то они уже трижды брали всех в плен в Мариуполе,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

В сети распространили информацию, что защитники Мариуполя якобы вышли к российским захватчикам с белым флагом и сдались. Однако украинские военные опровергли это и объяснили: обе группы используют белый флаг для эвакуации гражданских.

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